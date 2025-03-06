Goldman Sachs и JPMorgan начали предлагать иностранным инвесторам производные инструменты, привязанные к российскому рублю. Это происходит на фоне роста интереса к российским активам в ожидании улучшения отношений с США.

Американские инвестиционные банки Goldman Sachs и JPMorgan начали предлагать своим клиентам производные инструменты, связанные с российским рублем. Это решение связано с растущим интересом к российским активам на фоне возможного потепления в отношениях между Россией и США.

Согласно информации Bloomberg, банки начали активнее предлагать беспоставочные форвардные контракты (NDF), которые позволяют инвесторам делать ставки на укрепление рубля. С начала года российская валюта укрепилась почти на 20% по отношению к доллару, что привлекло внимание иностранных инвесторов. Эти инструменты не нарушают санкционные ограничения, так как не подразумевают физической поставки активов и участие российских граждан.

Ранее наблюдался рост интереса к российским активам, что также связано с оптимизмом по поводу возможного ослабления санкционного давления со стороны США. Инвесторы, включая хедж-фонды и частных лиц, начали рассматривать российские облигации и другие активы, такие как бумаги «Газпрома» и ЛУКОЙЛа.

Хотя торговля NDF не является новшеством, сейчас банки начали активнее публиковать котировки, что указывает на возросший интерес. Тем не менее, несмотря на увеличение ценовых ориентиров на облигации, спреды между ценами покупки и продажи остаются высокими, что свидетельствует о низкой ликвидности этих инструментов.

Переговоры между Москвой и Вашингтоном пока еще на ранней стадии, и никаких конкретных договоренностей достичь не удалось. Некоторые эксперты, такие как Павел Мамай из Promeritum Investment Management, считают, что в ближайшее время получить прибыль от российских активов будет сложно.