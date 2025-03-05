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Apple анонсировала MacBook Air с чипом M4 и обновленной камерой
Appl анонсировала MacBook Air с чипом M4, улучшенной камерой и сниженной ценой. Устройство сохраняет прежний дизайн, но предлагает ряд значительных улучшений.

После месяцев ожиданий Apple наконец представила новую версию своего MacBook Air, теперь с чипом M4. Хотя внешний вид устройства остался без изменений, производительность и функциональные возможности значительно улучшились, что делает его более конкурентоспособным на рынке.

Модель M4 MacBook Air получила дисплей с нанотекстурой, аналогичный используемому в Pro-версиях, что обеспечивает более четкое и яркое изображение. Улучшенная 12-мегапиксельная камера Center Stage следит за пользователем во время видеозвонков и поддерживает функцию Desk View. Доступные размеры дисплея — 13,6 и 15,3 дюйма, как и у предыдущей версии.

Чип M4 обещает до 18 часов автономной работы и возможность подключения до двух внешних дисплеев с разрешением 6K. Базовая модель теперь включает 16 ГБ оперативной памяти, что в два раза больше, чем у M3, с возможностью увеличения до 32 ГБ. Это может указывать на подготовку Apple к предстоящим обновлениям.

Несмотря на схожесть с чипом MacBook Pro, производительность нового Air может быть ограничена из-за недостаточной системы охлаждения, что может вызвать троттлинг при высоких нагрузках. Тем не менее, Apple утверждает, что новый MacBook Air обеспечит прирост производительности на 20% по сравнению с M3.

Цена на обновленный MacBook Air в США стартует с 999 долларов, что на 100 долларов меньше, чем у предшественника. 

#apple #технологии #ноутбук #macbook air #m4
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