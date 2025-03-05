Робот-собака Xiaotian дебютировал на выставке Two Sessions 2025. Он предлагает пользователям интерактивное взаимодействие и множество уникальных возможностей.

На выставке Two Sessions 2025 вниманию публики был представлен настольный робот-собака Xiaotian. Этот проект компании Hengzhi Future демонстрирует достижения в области робототехники и взаимодействия с пользователем.

Посмотреть небольшое видео с Xiaotian можно здесь.

Xiaotian весит 850 граммов и имеет 14 степеней свободы, что позволяет ему выполнять разнообразные движения. Он может бегать, прыгать и даже танцевать, реагируя на команды. Важно отметить, что Xiaotian использует бионическую структуру для своих ног, что делает его движения более естественными.

Пользователи смогут модернизировать Xiaotian, заменяя двигатели или настраивая его внешний вид.

Xiaotian поддерживает несколько способов управления, включая приложения и технологии дополненной реальности. В режиме обучения пользователи могут записывать движения, а затем воспроизводить их без необходимости в программировании, что делает его доступным для всех желающих.