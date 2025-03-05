Зонд Blue Ghost, разработанный компанией Firefly Aerospace, успешно приземлился на Луну в районе Моря Кризисов. Это историческое событие произошло в минувшие выходные и стало значимым достижением в области частных космических исследований.
Компания Firefly Aerospace опубликовала видео, которое запечатлело процесс посадки зонда. На записи видно, как Blue Ghost приближается к поверхности Луны, поднимая облако лунной пыли. Визуальный эффект усиливается за счет низкого положения Солнца, создающего четкую тень зонда на лунной поверхности.
Blue Ghost стартовал 15 января на ракете Falcon 9 от SpaceX, на борту которой находились десять экспериментальных устройств от NASA. Эта миссия является частью программы Commercial Lunar Payload Services, которая направлена на доставку научного оборудования на Луну с целью подготовки к будущим высадкам астронавтов в рамках программы Artemis.
По плану, зонд будет функционировать на Луне в течение двух недель, пока солнечная энергия позволяет ему работать. После захода солнца он перейдет в спящий режим, ожидая нового цикла солнечного света.