В минувшие выходные зонд Blue Ghost компании Firefly Aerospace совершил мягкую посадку на Луну. Это событие сделало его вторым частным аппаратом, успешно приземлившимся на лунной поверхности.

Зонд Blue Ghost, разработанный компанией Firefly Aerospace, успешно приземлился на Луну в районе Моря Кризисов. Это историческое событие произошло в минувшие выходные и стало значимым достижением в области частных космических исследований.

Компания Firefly Aerospace опубликовала видео, которое запечатлело процесс посадки зонда. На записи видно, как Blue Ghost приближается к поверхности Луны, поднимая облако лунной пыли. Визуальный эффект усиливается за счет низкого положения Солнца, создающего четкую тень зонда на лунной поверхности.





Blue Ghost стартовал 15 января на ракете Falcon 9 от SpaceX, на борту которой находились десять экспериментальных устройств от NASA. Эта миссия является частью программы Commercial Lunar Payload Services, которая направлена на доставку научного оборудования на Луну с целью подготовки к будущим высадкам астронавтов в рамках программы Artemis.

По плану, зонд будет функционировать на Луне в течение двух недель, пока солнечная энергия позволяет ему работать. После захода солнца он перейдет в спящий режим, ожидая нового цикла солнечного света.