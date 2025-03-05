Крис Проктор, известный дизайнер из Bungie, стал директором по дизайну в Guerrilla Games. Его опыт в создании оружия для Destiny 2 может оказать влияние на новые проекты студии.

Крис Проктор, ранее работавший в Bungie, теперь занимает пост директора по дизайну в Guerrilla Games. Эта новость появилась 3 марта 2025 года, когда Проктор обновил свой профиль в LinkedIn, подтвердив переход в новую студию.

Проктор имеет более чем пятилетний опыт работы в Bungie, где стал известен благодаря созданию популярных видов оружия, таких как Dead Man's Tale и Cloudstrike. Его карьера началась в Halo Studios, где он также участвовал в разработке Halo Infinite. С переходом в Guerrilla Games он может внести свежие идеи в проекты студии, в частности в Horizon Online, многопользовательскую игру, которая пока не анонсирована.

Horizon Online, судя по описаниям вакансий, обещает кооперативный геймплей, напоминающий Monster Hunter. Игроки смогут объединяться для борьбы с механическими существами. Guerrilla Games активно ищет тестировщиков и специалистов для создания многосервисных систем, способных поддерживать более миллиона пользователей. Это намекает на амбициозный масштаб проекта.

Хотя Проктор официально подтвердил свое новое назначение, его участие в конкретном проекте остается неясным. Guerrilla Games также работает над однопользовательской игрой Horizon 3, однако ее релиз еще не близок.