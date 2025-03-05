Tony Hawk's Pro Skater 3+4 получит полноценный ремейк, который выйдет 11 июля 2025 года. Разработка проходит под контролем Iron Galaxy Studios и Тони Хоука.

После долгих ожиданий и слухов о возможном возвращении, разработчики подтвердили создание ремейка Tony Hawk's Pro Skater 3+4. Игра станет продолжением успешного проекта, вышедшего в 2020 году, и предложит игрокам обновленный контент и новые возможности.

Ремейк включает в себя переработанные элементы оригинальных игр, такие как новые скейт-парки, трюки и расширенный саундтрек. Игроки смогут участвовать в кроссплатформенных матчах для восьми человек, что значительно увеличит возможности для совместной игры.

Iron Galaxy Studios взяли на себя разработку после интеграции Vicarious Visions в Blizzard. Это решение вызвало опасения среди поклонников, но теперь проект снова в активной стадии. Игра будет доступна в трех версиях: стандартной, Deluxe и Collector's Edition, причем в Deluxe-версии предусмотрены уникальные скины из DOOM. Также, предзаказ позволит получить доступ к специальному скину и демоверсии.





Tony Hawk's Pro Skater 3+4 выйдет на всех современных платформах, включая Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S и ПК.