Студия Visual Arts, входящая в состав PlayStation, объявила о новых увольнениях на фоне реструктуризации компании. Это решение связано с отменой нескольких проектов и изменениями в руководстве Sony.

На фоне недавних отмен проектов, студия Visual Arts, принадлежащая PlayStation, столкнулась с новыми сокращениями. Увольнения затронули сотрудников, которые работали над отмененными играми, включая проект в Bend Studio. Эти изменения отражают более широкую тенденцию в компании, направленную на оптимизацию затрат и пересмотр стратегии разработки.

Ситуация в PlayStation усугубилась после неудачи проекта Concord, что привело к отмене нескольких игр с живыми сервисами, включая спин-офф God of War от BluePoint Games. В результате этих событий компания начала пересматривать свои внутренние процессы и структуры управления. Новый генеральный директор Хироки Тотоки и единственный директор PlayStation Хидеаки Нишино инициировали изменения, что вызвало беспокойство среди сотрудников.

Бывший менеджер проектов Эбби ЛеМастер выразила свои чувства на LinkedIn, отметив, что увольнения затронули опытных специалистов с многолетним стажем. Она подчеркнула, что такие потери трудно восполнить, поскольку индустрия требует высококвалифицированных кадров.

Кроме того, PlayStation продолжает сталкиваться с давлением со стороны растущих бюджетов на разработку. В прошлом году Хермен Хульст, который теперь подчиняется Нишино, упомянул необходимость оптимизации расходов и поиска возможностей для аутсорсинга. Это указывает на изменение подхода к разработке игр, когда ресурсы перемещаются из дорогих офисов в США.

По всей вероятности, PlayStation находится на перепутье. Неопределенность в разработке и сокращения штата ставят под сомнение будущее студии Visual Arts и ее способность поддерживать конкурентоспособность на рынке.