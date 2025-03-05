Mercedes-Benz представил новый электрический кроссовер GLC, который обещает быструю зарядку и современные технологии.

С каждым годом мир автомобилей становится все более электрическим. Новый кроссовер Mercedes-Benz GLC с технологией EQ выделяется на фоне конкурентов благодаря своим инновационным решениям. Производитель анонсировал модель, которая сочетает мощные технические характеристики и удобство для пользователя.

Mercedes-Benz представил новые подробности о GLC, который будет использовать 800-вольтовую архитектуру. Это позволяет автомобилю достигать скорости быстрой зарядки свыше 320 кВт. Для сравнения, Cadillac Optiq предлагает максимум 150 кВт. Такая мощность зарядки делает GLC одним из лидеров в своем классе.

Кроссовер также будет оснащен усовершенствованными аккумуляторами с уникальной химией ячеек. Производитель не раскрыл все детали, но упомянул использование анодов с оксидом кремния, что должно обеспечить высокую гравиметрическую плотность энергии. Это означает, что батареи будут компактными и легкими, при этом обеспечивая значительный запас хода.

Несмотря на отсутствие точных характеристик производительности, известно, что задний привод разработан внутри компании. Полноприводные версии будут иметь «мощный» передний привод, который может быстро включаться или выключаться, что улучшает сцепление и эффективность в различных условиях.

Новая тормозная система GLC объединяет несколько компонентов в одном модуле, что обеспечивает точную и последовательную обратную связь при торможении. Это решение не только уменьшает размер системы, но и оптимизирует рекуперацию энергии, что помогает увеличить запас хода.

Кроме того, стандартный тепловой насос значительно экономит энергию при обогреве салона. Он использует три источника энергии: тепло от электропривода, аккумулятора и окружающего воздуха. Это решение обеспечивает эффективное охлаждение летом и обогрев зимой, что делает поездки комфортными в любое время года.