Новое расследование Consumer Reports показало, что большинство автопроизводителей собирают и передают данные о водителях. Эти сведения могут влиять на страховые ставки и кредитные условия.

В современном мире автомобили не просто средство передвижения. Они стали настоящими «умными» устройствами, которые собирают и обрабатывают огромные объемы данных. Недавнее расследование Consumer Reports, на которое ссылается издание Carscoops, выявило, что почти все автопроизводители в США занимаются сбором информации о своих клиентах, зачастую без их ведома.

Согласно исследованию, автопроизводители собирают данные о местоположении, времени и скорости движения. Эта информация может быть использована для повышения ставок по страхованию и даже для отказа в кредитах. Например, приложение Mitsubishi Road Assist+ фиксирует поведение водителя, включая превышение скорости и случаи резкого торможения. Хотя компания утверждает, что не получает эти данные напрямую, они попадают в «телематический обмен», который активно использует множество страховых компаний.

Процесс сбора данных начинается уже при покупке автомобиля. Покупатели часто соглашаются с условиями, не читая их, просто чтобы получить доступ к новым функциям своего авто. Это позволяет компаниям без особых усилий собирать информацию, о которой пользователи даже не подозревают. В результате, многие люди могут отказаться от своих прав на конфиденциальность, не осознавая, что происходит.

Информация о местоположении является особенно чувствительной. Она может использоваться для анализа привычек водителя и даже для принятия решений о страховых взносах. В отчете Consumer Reports подчеркивается, что такие данные должны собираться только в тех случаях, когда это действительно необходимо для предоставления услуги. Директор по технологической политике организации отметил, что скрытие условий в юридических соглашениях не является настоящим согласием.

К счастью, по утверждению Carscoops, существуют способы минимизировать сбор данных. Пользователи могут настроить параметры приложений и внимательно читать условия, прежде чем соглашаться с ними. Хотя такие действия требуют времени и усилий, они могут помочь защитить личную информацию. Исследование Consumer Reports поднимает важные вопросы о конфиденциальности и ответственности автопроизводителей в эпоху цифровых технологий.