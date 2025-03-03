Разработчик Saber Interactive прояснил ситуацию с доступностью косметических предметов в Warhammer 40,000: Space Marine 2. Игроки смогут получить эти предметы позже, избегая страха упустить что-то важное.

После недавнего мероприятия для сообщества Warhammer 40,000: Space Marine 2 разработчики из Saber Interactive обратили внимание на обеспокоенность игроков по поводу «страха упустить что-то» (FOMO-механику). Они заверили, что косметические предметы, полученные на этих событиях, будут доступны позже для всех желающих.

Команда подчеркнула, что не планирует превращать Space Marine 2 в игру с живым сервисом. Общественные мероприятия направлены на преданных фанатов, которые могут разблокировать предметы раньше. Однако разработчики стремятся минимизировать стресс и разочарование для других игроков. В данный момент команда работает над упрощением процесса разблокировки предметов. Кроме того, следующее бесплатное обновление контента обещает множество нововведений, включая новое оружие для PvE, новые операции и переработанные классовые загрузки. Также появятся закрытые лобби для PvP и переработанные Перки. Важной частью обновления станут PvE Prestige Ranks, которые позволят игрокам разблокировать уникальные косметические предметы, достигнув 25-го уровня в классе. Saber Interactive также подтвердила, что режим «Орды» станет одним из главных приоритетов, хотя подробности о нем пока что остаются в тайне.