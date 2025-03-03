Китайские компании Leapmotor и FAW подписали меморандум о взаимопонимании для совместной работы над пассажирскими автомобилями на новых источниках энергии (NEV). Это сотрудничество направлено на интеграцию технологий и улучшение конкурентоспособности обеих сторон.

Leapmotor из Поднебесной, относительно новый игрок на рынке электромобилей, заключил важное соглашение с FAW Group, одним из гигантов китайской автомобильной отрасли. Подписание меморандума о взаимопонимании состоялось 3 марта в присутствии руководителей обеих компаний. Соглашение предполагает совместную разработку пассажирских автомобилей на новых источниках энергии и компонентов для них.

FAW уже зарекомендовала себя как надежный производитель, поставив более 3,2 миллиона автомобилей в 2024 году. Премиальный бренд Hongqi показывает стабильный рост, что подчеркивает силу компании. Leapmotor, в свою очередь, достигла значительных результатов, поставив около 300 000 автомобилей в прошлом году, что превысило их целевые показатели.

Стороны также намерены исследовать возможности углубления капитального сотрудничества, что может привести к более эффективному использованию ресурсов и синергии в отрасли.