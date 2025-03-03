Компания MSI повысила рекомендованные розничные цены на видеокарты GeForce RTX 5070 Ti, которые теперь начинаются от $819. В условиях нехватки запасов на рынке, этот шаг вызывает вопросы о доступности и ценности новых моделей.

Ситуация на рынке графических процессоров остается напряженной. MSI, известная своими высококачественными продуктами, повысила цены на модели GeForce RTX 5070 Ti. Теперь минимальная цена на ее видеокарты составляет $819, а премиальные версии превышают отметку в $1000. Это изменение произошло на фоне нехватки запасов и растущего дефицита новых игровых графических процессоров Blackwell от NVIDIA.

Партнеры NVIDIA по производству плат, включая MSI, повышают рекомендованные розничные цены на свои кастомные версии. Например, базовая модель Shadow 3X с обычными тактовыми частотами стоит $819, в то время как более производительная версия RTX 5070 Ti 16G Shadow 3X OC требует на $20 больше. Цены на другие модели, такие как Ventus 3X OC, стартуют с $899 и достигают $999 для ограниченных серий.

В то время как графические процессоры становятся все менее доступными, AMD готовится выпустить свой конкурент Radeon RX 9070 XT по цене $599. Произойдет ли в это итоге – не извесно. Потребителям остается лишь ждать, пока новые модели станут доступны, и надеяться на улучшение ценовой ситуации.