На 97-й церемонии вручения «Оскара» внимание привлек фильм «Бруталист», который стал центром споров о влиянии искусственного интеллекта на кинопроизводство. Победа Эдриана Броуди за лучшую мужскую роль вызвала обеспокоенность в индустрии, касаясь вопросов подлинности и художественной целостности.

На 97-й церемонии вручения премии «Оскар» внимание зрителей и критиков сосредоточилось не только на наградах, но и на обсуждении роли искусственного интеллекта в современном кинопроизводстве. Фильм «Бруталист», в котором Эдриан Броуди исполнил главную роль, стал предметом горячих дебатов, поднимая вопросы о том, как технологии влияют на актерское мастерство и художественную целостность.

Фильм «Бруталист» рассказывает историю венгерско-еврейского архитектора Ласло Тота и затрагивает важные культурные и исторические аспекты. Броуди за свою работу получил второй «Оскар», что, казалось бы, должно было стать поводом для празднования. Однако использование технологий искусственного интеллекта в процессе создания фильма вызвало множество вопросов. Режиссер Брэди Корбет объяснил, что ИИ применялся для улучшения акцента актеров, включая Броуди и Фелисити Джонс. Несмотря на попытки «натренировать» акцент у актеров, результаты для создателей фильма показались недостаточно убедительными, что и привело к использованию Respeecher — инструмента для клонирования голосов.

Мнения в профессиональной среде разделились. Некоторые специалисты и зрители выразили беспокойство по поводу того, что такие технологии могут исказить актерскую игру, особенно в фильме, где важна реалистичность. Корбет попытался успокоить критику, подчеркнув, что цель заключалась в том, чтобы сохранить подлинность выступлений, а не заменить их. Тем не менее, многие в индустрии остались недовольны, считая, что подобные методы могут подорвать доверие к актерскому мастерству.

Кстати, «Бруталист» стал не единственным фильмом, в котором используется ИИ. Другие проекты, такие как мюзикл «Эмилия Перес», также применяли Respeecher для изменения вокала главной актрисы. Это лишь подчеркивает растущую тревогу о влиянии машинного обучения на кинопроизводство. Визуальные эффекты также не остались в стороне. Например, компания VFX Rising Sun Pictures сообщила, что использовала свой набор инструментов машинного обучения для корректировки сцен в биографическом фильме о Бобе Дилане.

Ситуация становится еще более сложной на фоне недавних забастовок писателей и актеров, которые выражали опасения, что ИИ может заменить человеческий труд. В результате были достигнуты соглашения, требующие согласия актеров на использование их образов с помощью ИИ. Однако визуальным художникам и аниматорам пока не удалось добиться аналогичных гарантий, что оставляет их в уязвимом положении.



