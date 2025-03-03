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Carscoops: Изгнанные из США китайские автопроизводители находят покупателей в других странах
Китайские автопроизводители продолжают наращивать объемы экспорта, несмотря на ограничения, наложенные США и Европой. Новые рынки на Ближнем Востоке, в Латинской Америке, Африке и Азии становятся ключевыми для китайских брендов.

Китайские автопроизводители, оказавшиеся под давлением тарифов и ограничений со стороны США и Европы, нашли новые возможности для роста на глобальной арене. Издание Carscoops сообщает, что страны глобального юга, не обладающие жесткими антикитайскими пошлинами, становятся привлекательными для китайских брендов.

В последние годы экспорт китайских автомобилей значительно увеличился. В 2022 году объемы поставок достигли 4,7 миллиона единиц, что в три раза больше по сравнению с 2021 годом. Это позволило Китаю занять первое место по экспорту легковых автомобилей, обогнав такие страны, как Германия и Япония. Однако успех на этих рынках не пришел без трудностей. В то время как в Северной Америке китайские автомобили по-прежнему редкость, конкуренция в Европе остается жесткой.

Китайские компании, такие как BYD, уже обошли Tesla по общим продажам электромобилей и гибридов. Однако, учитывая замедление роста внутреннего рынка и избыток производственных мощностей, автопроизводители обращают внимание на международные рынки. Например, на Ближнем Востоке и в Африке китайские бренды увеличили свое присутствие с нуля до восьми процентов, а в Южной Америке — до шести процентов всего за несколько лет.

Согласно отчету The Economist, на который ссылается Carscoops, китайские автопроизводители стремятся перенести производство в страны с растущими рынками. Это позволяет избежать высоких пошлин и транспортных расходов. BYD уже открыла заводы в Таиланде и Узбекистане, а также планирует расширение в Бразилии, Индонезии и других странах. Другие компании, такие как Chery и Great Wall, также рассматривают подобные стратегии.

Тем не менее, неясно, как китайское правительство отреагирует на эти попытки. Внутренние стимулы для сохранения производства в стране могут создать дополнительные сложности для автопроизводителей, стремящихся расширить свои производственные мощности за границей.

#китай #автомобили #экспорт #автопроизводители #carscoops
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