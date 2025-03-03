Компания Xpeng готовится к официальному запуску обновленного электрического внедорожника G6 на следующей неделе. Модель уже поступила в продажу, однако ожидаются ограничения в производстве из-за проблем с поставками.

Компания Xpeng, известная своими электрическими автомобилями, объявила о скором запуске обновленного внедорожника G6. Эта модель, которая дебютировала 28 февраля, уже начала поступать в магазины.

Хэ Сяопэн, председатель и генеральный директор Xpeng, поделился новыми сроками запуска на своей странице в Weibo, но не уточнил конкретную дату. Он отметил, что первый месяц производства G6 2025 года будет ограничен из-за проблем с цепочкой поставок. Это может повлиять на доступность модели в начале продаж.

Обновленный G6 предлагает множество изменений, включая 81 обновление в дизайне, интерьере и функциональности. К тому же, 34% основных узлов автомобиля также претерпят модернизацию. Длина нового внедорожника составляет 4758 мм, что немного больше, чем у его предшественника. Ширина и высота составляют 1920 и 1650 мм соответственно, а колесная база — 2890 мм.

Xpeng также заявила о расширении своего международного присутствия до более чем 60 стран в этом году. Это означает, что G6 будет доступен не только в Китае, но и за его пределами, что открывает новые возможности для компании. На данный момент цена на G6 в Китае варьируется от 199 900 до 276 900 юаней (2,4 млн руб. — 3,3 млн руб. по курсу на 03.03.2025).

Обновленный внедорожник построен на высоковольтной платформе 800 В и поддерживает зарядку 5C, что позволяет зарядить батарею за короткое время. Интересно, что в заявке на включение в нормативный каталог Министерства промышленности и информационных технологий Китая не упоминался LiDAR, что вызывает вопросы о технологических особенностях модели.