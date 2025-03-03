Компания Xiaomi начала поставки своего нового электрического седана SU7 Ultra, и количество заказов превысило 19 000 единиц.

27 февраля Xiaomi представила свой новый электрический седан SU7 Ultra, который стал настоящим хитом на старте продаж. С максимальной мощностью 1548 л. с. и стартовой ценой 529 900 юаней (6,6 млн руб. по курсу на 03.03.2025), модель сразу привлекла внимание покупателей и экспертов.

С момента начала приема заказов на SU7 Ultra в первые 10 минут было зафиксировано более 6 900 заказов. Это стало сигналом о высоком интересе к новинке, которая, по словам основателя компании Лэя Цзюня, достигла годового целевого показателя в 10 000 единиц всего за 2 часа.

Лэй Цзюнь отметил, что первоначальная цель по продажам в 10 000 единиц для SU7 Ultra считалась консервативной. Он пояснил, что в прошлом году в Китае было продано лишь 121 000 седанов стоимостью свыше 500 000 юаней, что делает успех новой модели особенно значимым. С учетом текущих объемов заказов, компания рассматривает возможность увеличения производственных мощностей.

Кроме того, Xiaomi EV предлагает своим клиентам 7-дневный период на раздумья, позволяя вернуть депозит в размере 20 000 юаней. Это решение, по мнению экспертов, может увеличить доверие покупателей и снизить риск для компании. На фоне этих событий, Xiaomi продолжает активно развивать свое направление электромобилей, что, безусловно, отражает общие тенденции на рынке.