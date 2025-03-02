Компания Google представила новый чип Taara, который обещает обеспечить доступ в интернет со скоростью до 20 Гбит/с. Ожидается, что это устройство найдет применение как в домашних условиях, так и в автономных транспортных средствах.

В последние годы технологии связи стремительно развиваются, и одним из самых ожидаемых нововведений стал чип Taara от Google. Этот высокоскоростной интернет-чип, разрабатываемый в рамках проекта X, Moonshot factory корпорации Alphabet, обещает изменить подход к подключению к интернету. С его помощью пользователи смогут получать доступ к сети без необходимости прокладывать физические кабели.

Чип Taara, который должен стать доступным в 2026 году, способен передавать данные со скоростью до 20 Гбит/с. Это значительное улучшение по сравнению с предыдущими технологиями, которые требовали сложных систем зеркал для направления световых лучей. Теперь Taara использует свет для передачи данных, что делает его более эффективным и компактным. Размер нового устройства сопоставим с ногтем, в то время как его предшественник напоминал светофор.

Изначально Taara разрабатывался для проекта Loon, целью которого было предоставление интернет-соединения с помощью воздушных шаров. Однако после закрытия этого проекта в 2021 году, команда сосредоточилась на создании чипа и его возможностях. Taara уже прошел испытания, включая передачу широкополосного сигнала через реку Конго и улицы Найроби, что подтверждает его потенциал в сложных условиях.

Чип использует часть электромагнитного спектра между инфракрасным и видимым светом, что позволяет ему передавать данные на расстояние до 20 км. Это открывает новые горизонты для подключения в регионах, где традиционная инфраструктура отсутствует. Установка Taara занимает всего несколько часов, в отличие от месяцев, необходимых для прокладки волоконной оптики.

По словам Махеша Кришнасвами, генерального менеджера Taara, около 3 миллиардов людей по всему миру по-прежнему не имеют доступа к интернету. Новый чип может значительно улучшить ситуацию, обеспечивая высокую скорость передачи данных даже в удаленных уголках планеты. Он также может стать основой для автономных транспортных средств, позволяя им быстрее обмениваться информацией.

Сравнивая Taara с другими инициативами, такими как Starlink, Кришнасвами отметил, что новый чип может предложить пользователям в 10-100 раз большую пропускную способность при значительно меньших затратах. Это делает Taara привлекательным решением для обеспечения связи в густонаселенных районах, где традиционные системы сталкиваются с проблемами.

Несмотря на обещания, внедрение нового чипа, скорее всего, пройдет медленно. Однако потенциал Taara в подключении отдаленных регионов к интернету выглядит многообещающе.