Китайские ученые опубликовали результаты, подтверждающие, что на Луне когда-то существовал океан магмы. Эти выводы основаны на анализе образцов, собранных с обратной стороны спутника в ходе миссии Чанъэ-6.

Совсем недавно группа китайских ученых сделала важное открытие, касающееся истории Луны. В ходе анализа образцов, собранных во время миссии Чанъэ-6, они пришли к выводу, что в ранние времена формирования Луны действительно существовал океан магмы, который охватывал всю ее поверхность.

Исследование, проведенное совместной группой, возглавляемой Центром ионного зондирования Института геологии Китайской академии геологических наук, подтвердило гипотезу о наличии магматического океана. Ученые сравнили состав базальта образцов с обратной и передней стороны Луны и обнаружили их схожесть, что указывает на единую магматическую историю.

Модель «лунного магматического океана» утверждает, что на ранних стадиях формирования Луны образовался огромный океан магмы. С течением времени этот океан начал охлаждаться, что привело к образованию лунной коры и мантии. Легкие минералы всплывали, образуя кору, в то время как более тяжелые оседали, формируя мантию. Оставшийся расплав обогащался элементами, создавая слой KREEP между корой и мантией.