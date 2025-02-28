1047 Games анонсировала открытый альфа-тест Splitgate 2, который стартует 27 февраля. Игроки смогут протестировать новые функции и механики аренного шутера.

Splitgate, известный своей уникальной механикой порталов, вернулся с новой частью после двухлетнего перерыва. Разработчики 1047 Games работают над Splitgate 2, который обещает улучшения и новые игровые режимы.

Первоначально оригинальный Splitgate столкнулся с проблемами, что привело к прекращению разработки новых функций. Однако команда 1047 Games решила не оставлять игроков в неведении и анонсировала открытый альфа-тест второй части игры. Splitgate 2 сохраняет динамичный игровой процесс, добавляя новые элементы, такие как многокомандные матчи до 8v8v8.





Эти изменения открывают новые горизонты для командной стратегии, а введение фракций может привести к более разнообразным игровым стилям. Игроки смогут насладиться новыми картами и оружием, многие из которых были созданы на основе отзывов сообщества.

Альфа-тест пройдет с 27 февраля по 2 марта и будет доступен для всех желающих на Steam, а также для пользователей PS5 и Xbox Series S|X. Полная версия игры запланирована на 2025 год. Фанаты надеются, что новая часть оправдает ожидания и станет достойным продолжением оригинала.