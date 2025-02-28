Администрация президента Трампа намерена провести значительные сокращения в Госдепартаменте, включая закрытие ряда консульств в Европе и Бразилии. Противники этой инициативы предупреждают о возможных последствиях для международного влияния США.

Согласно информации, опубликованной Politico, администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность кардинального сокращения Госдепартамента. Это включает в себя не только уменьшение числа дипломатов, но и закрытие консульств в ряде стран, что может изменить подход США к международным отношениям.

План реформирования Госдепа нацелен на оптимизацию работы ведомства, которое должно сосредоточиться на заключении бизнес-соглашений и привлечении инвестиций. В результате изменений некоторые бюро, занимающиеся вопросами гуманитарной помощи и правами человека, могут быть ликвидированы. Сообщается, что госсекретарь Марко Рубио поддерживает идею о значительном сокращении числа консульств, которые будут оцениваться по целому ряду критериев, включая бюджетное финансирование и актуальность работы.

По предварительным данным, под сокращение могут попасть консульства во Франции, Германии, Италии и Бразилии. Приверженцы данной реформы утверждают, что она позволит Госдепартаменту сосредоточиться на основных задачах, однако критики предупреждают о рисках. Они указывают на то, что в то время как США сокращают свои дипломатические представительства, Китай активно расширяет свою сеть посольств, усиливая свое влияние на международной арене.

В то же время, программа сокращения расходов, инициированная Илоном Маском, также затрагивает другие государственные учреждения. В результате работы Департамента эффективности государственного управления было сокращено более 10 тысяч госслужащих в различных ведомствах, что создает дополнительное напряжение в сфере государственной службы.