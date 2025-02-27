Герман Греф, глава «Сбера», заявил, что российские банки не опасаются возвращения западных финансовых учреждений. Он считает, что настоящими конкурентами являются технологические компании, которые могут оказать большее влияние на рынок.

В недавнем интервью Герман Греф, руководитель «Сбера», поделился мнением о состоянии конкуренции на российском банковском рынке. Он отметил, что западные банки не представляют серьезной угрозы для российских финансовых учреждений. По его словам, настоящими конкурентами становятся технологические компании, которые могут изменить правила игры.

Греф уверяет, что российские банки имеют значительное преимущество в области технологий по сравнению с западными коллегами. Он даже пошутил, что единственная угроза может исходить от «марсиан», намекая на отсутствие реальных соперников на Земле. По его мнению, западные финансовые учреждения не готовы к тому уровню технологических решений, который внедряют российские банки.

Глава «Сбера» также подчеркнул, что если международные технологические компании решат выйти на российский рынок, это усилит конкуренцию, но и создаст определенные риски. Он считает, что российские банки пока не раскрыли весь свой потенциал и готовы к более жесткой борьбе. «Чем сильнее конкуренция, тем интереснее», — добавил Греф.

В то же время, в начале прошлой недели, Анатолий Аксаков, глава комитета Госдумы по финансовому рынку, заявил о возможном возвращении платежных систем Visa и Mastercard в Россию. Однако он отметил, что им будет сложно адаптироваться к уже сложившейся эффективной национальной платежной системе. Спустя три дня Эльвира Набиуллина, глава Центробанка, подтвердила, что никаких официальных запросов от этих компаний о возвращении не поступало.