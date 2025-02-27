Ассоциации производителей лекарств в России выступили с просьбой о переносе новых правил закупок на 2027 год. Они предупреждают о возможном дефиците и увеличении цен на медикаменты, если правила вступят в силу раньше.

Производители лекарств в России обеспокоены введением новых правил закупок, которые могут вступить в силу раньше 2027 года. Ассоциация российских фармацевтических производителей (АРФП) и другие организации направили официальное обращение к депутатам Госдумы, в котором просят отложить внедрение механизма, дающего преимущество лекарствам, произведенным в стране.

На недавнем круглом столе в Госдуме представители фармацевтических ассоциаций обсудили предстоящие изменения в правилах закупок. Новый механизм, известный как «второй лишний», предполагает, что если на торги выходит хотя бы один производитель, который выпускает препарат по полному циклу в России или странах ЕАЭС, остальные заявки автоматически отклоняются. Этот подход нацелен на стимулирование локализации производства, однако производители выражают сомнения в его целесообразности.

С 2025 года этот механизм начнет применяться для закупок жизненно необходимых лекарств, а с сентября того же года он должен быть распространен на стратегически значимые препараты. Однако до сих пор не сформирован перечень этих препаратов. В Госдуме рассматривают законопроект, который должен определить, какие лекарства будут считаться стратегически важными. Замминистра здравоохранения Сергей Глаголев сообщил, что к следующему чтению планируют представить более детализированный порядок формирования этого перечня.

Ассоциации выражают опасения, что введение нового механизма может привести к росту цен на лекарства. Себестоимость препаратов, произведенных из российских субстанций, может оказаться выше, чем при использовании сырья из других стран, таких как Китай или Индия. Кроме того, не все лекарства целесообразно производить в России по полному циклу, что может создать искусственную монополию. В результате этого на рынке могут остаться только те производители, которые смогут осуществить локализацию.

Производители также подчеркивают экологические риски, связанные с новым механизмом. Например, при производстве метформина, используемого для лечения диабета, образуется значительное количество опасных отходов, которые трудно утилизировать. Условия для переработки таких отходов в России пока отсутствуют.

Фармацевтические ассоциации предупреждают, что внедрение механизма «второй лишний» может дестабилизировать рынок и привести к дефициту лекарств. Это создаст жесткую зависимость производителей от нестабильного объема производства субстанций нужного качества. Генеральный директор АРФП Виктор Дмитриев подчеркивает, что механизм должен применяться только для тех препаратов, которые еще не производятся в стране, чтобы действительно способствовать локализации.

Также Рустем Муратов, генеральный директор «Биннофарм Групп», отмечает, что сомнения в корректности работы механизма требуют пересмотра сроков его внедрения. Он указывает на сложности, связанные с мониторингом реального происхождения субстанций и необходимость значительных инвестиций в новую систему закупок, что может вызвать дополнительные проблемы в системе здравоохранения.