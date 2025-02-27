После разочаровывающих результатов Callisto Protocol, Striking Distance Studios сократила численность своего персонала. Увольнения произошли в рамках реструктуризации, но студия продолжает работу над проектами.

Callisto Protocol, заявленный как продолжение традиций Dead Space, не смог завоевать симпатии аудитории. Игра столкнулась с проблемами в игровом процессе и недостаточными продажами, что привело к решению материнской компании Krafton сократить штат в Striking Distance Studios.

Согласно сообщениям, большинство разработчиков, работавших над Callisto Protocol, потеряли свои рабочие места. Krafton подтвердила увольнения в заявлении для PC Gamer, отметив, что они необходимы для сохранения гибкости и устойчивости компании.

Хотя точные цифры увольнений не были раскрыты, известно, что команда студии значительно уменьшилась. Студия продолжает работу над текущими проектами, и изменения не повлияют на запланированную поддержку Callisto Protocol.

Это уже второй случай увольнений в Striking Distance Studios. Ранее Глен Шофилд, создатель Dead Space, также покинул компанию после неудачи Callisto Protocol. Тем не менее, студия не останавливается на достигнутом и продолжает разрабатывать новые проекты, включая незавершённую игру на базе Unreal Engine 5. Это говорит о том, что, несмотря на трудности, Striking Distance Studios сохраняет свои амбиции в игровой индустрии.