Компания Baojun представила видео с интерьером своего нового флагманского седана Xiangjing, который скоро выйдет на рынок.

27 февраля компания Baojun опубликовала видеоролик, демонстрирующий интерьер своего первого флагманского седана под названием Xiangjing. Официальные представители бренда сообщили, что автомобиль будет доступен для продажи в ближайшее время.

В автомобиле установлена плавающая ЖК-панель и центральный экран управления. Скрытые вентиляционные отверстия для кондиционера и ручной рычаг переключения передач добавляют функциональности. Внутреннее оформление выполнено в классическом черном цвете, а сиденья обиты перфорированной кожей.

Конструкция между передними сиденьями представляет собой остров, оборудованный двумя подстаканниками и ящиками для хранения. Полая основа этого острова позволяет использовать пространство более эффективно. Сиденье второго пилота имеет функцию регулировки «boss key», что может быть удобно для водителей, которые часто пользуются услугами водителя.

С точки зрения технических характеристик, Baojun Xiangjing выделяется большим объемом багажника — 476 литров, что является рекордом в своем классе. Автомобиль также оснащен уникальными фарами и интегрированными линзовыми светодиодными фарами.

Посмотреть презентационное видео можно здесь.

Xiangjing станет первым автомобилем, который запустит систему Lingmou Intelligent Driving 3.0. Эта система предлагает ряд передовых функций, включая городскую навигацию и дистанционное управление парковкой.