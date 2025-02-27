Центральный банк России решил отложить массовое внедрение цифрового рубля, чтобы учесть мнения банков и бизнеса. Новые сроки будут объявлены после завершения текущего пилотного проекта.

В свете актуальных запросов со стороны финансовых учреждений и бизнеса, Центральный банк России объявил о переносе сроков широкого внедрения цифрового рубля. Глава регулятора Эльвира Набиуллина акцентировала внимание на необходимости тщательной проработки всех аспектов данного проекта.

На данный момент в пилотном тестировании участвуют 15 банков и около 30 компаний. Набиуллина подчеркнула, что регулятор активно получает запросы от участников рынка, касающиеся доработок и сроков запуска. Она отметила, что важно, чтобы цифровой рубль стал надежным инструментом, вызывающим доверие у пользователей.

Среди ключевых направлений, которые интересуют банки и правительство, выделяются смарт-контракты. Эти технологии могут быть интегрированы с цифровым рублем и будут приоритетными в рамках проекта. Набиуллина добавила, что массовый запуск состоится позже, чем ранее планировалось, после завершения всех необходимых доработок и консультаций с банками о наиболее эффективных моделях.

Изначально ожидалось, что к 1 июля основные кредитные организации начнут предлагать услуги с цифровым рублем. Однако некоторые эксперты предполагают, что фактический запуск может быть отложен до 2026 года из-за дополнительных затрат и необходимости в новых ИТ-разработках. Цифровой рубль станет третьей формой денег, наряду с наличными и безналичными средствами, а его эмитентом останется Банк России.