Компании Apptronik и Jabil объявили о партнерстве для создания гуманоидных роботов Apollo, которые будут интегрированы в производственные процессы. Это сотрудничество направлено на повышение эффективности и масштабируемости производства.

В последние годы технологии гуманоидных роботов становятся все более актуальными, и новое сотрудничество между американскими компаниями Apptronik и Jabil демонстрирует этот тренд. Apptronik, занимающаяся разработкой гуманоидов на базе искусственного интеллекта, объединила усилия с Jabil, известной своей экспертизой в области проектирования и производства. Цель этого партнерства заключается в создании гуманоидов Apollo, которые будут производить своих аналогов на заводах Jabil.

В рамках пилотной программы новые гуманоидные роботы будут проходить реальное тестирование на производственных площадках Jabil. Это позволит не только проверить их функциональность, но и подготовить к массовому производству. Примечательно, что роботы Apollo будут выполнять разнообразные задачи, такие как сортировка, комплектация и доставка материалов на производственные линии. Это освободит время для сотрудников, позволяя им сосредоточиться на более сложных и творческих аспектах работы.

Согласно пресс-релизу, гуманоидные роботы призваны дополнить существующую рабочую силу, а не заменить ее. Это важный момент, поскольку многие опасаются, что автоматизация приведет к сокращению рабочих мест. В настоящее время довольно активно распространяется мнение, что внедрение роботов должно повысить общую производительность и снизить рутинные нагрузки на работников.

Джефф Карденас, генеральный директор Apptronik, отметил, что для достижения массового внедрения гуманоидов необходимо наладить быстрое и эффективное производство. Он подчеркнул, что доступные и надежные технологии являются ключом к успеху в этой области. Рафаэль Ренно, старший вице-президент Jabil, добавил, что тестирование роботов в реальных условиях поможет понять их влияние на производственные процессы и определить, как они могут улучшить эффективность работы.

Кроме того, Apptronik планирует расширить применение гуманоидов в различных сферах, таких как розничная торговля, уход за пожилыми людьми и даже домашние условия. Недавно Apptronik завершила раунд финансирования на сумму 350 миллионов долларов, что позволит увеличить объемы производства и удовлетворить растущий спрос на гуманоидных роботов.