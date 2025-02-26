В Сбербанке подсчитали, что доходы от сбережений россиян могут покрыть стоимость всего строящегося жилья в стране. Эти данные стали темой обсуждения на всероссийском форуме по корпоративному управлению.

Согласно последним данным, представленным на всероссийском форуме по корпоративному управлению, россияне накопили значительные суммы на своих счетах. Михаил Матовников, старший управляющий директор Сбербанка, сообщил, что доходы от вкладов могут покрыть стоимость всего строящегося жилья в стране. Это заявление привлекло внимание к состоянию экономики и потенциальному спросу на недвижимость.

На 1 января 2025 года общий объем средств населения в банках составил 57,5 трлн рублей, из которых 70,3% — это срочные вклады. Несмотря на небольшое снижение на 0,5 трлн рублей в начале года, эксперты предполагают, что в 2025 году процентные доходы могут достичь 9 трлн рублей. Это означает, что россияне могут использовать только проценты для покупки недвижимости, не затрагивая свои накопления.

Матовников отметил, что такие расчеты возможны благодаря высоким процентным ставкам и текущей денежно-кредитной политике. Он также указал на рост покупок недвижимости за наличные, что говорит о том, что часть сбережений уже начинает влиять на спрос. В условиях, когда деньги и рынки находятся в ожидании, это может привести к активизации покупательской активности.

Льготная ипотека, запущенная в 2020 году, оказала значительное влияние на рынок жилья. По данным АКРА, в период с 2021 по 2024 год средний объем ввода жилья в России вырос на 29% по сравнению с предыдущими периодами. Однако с окончанием программы в 2024 году эксперты ожидают, что последствия этого решения будут ощущаться в 2027-2028 годах.

Матовников уверен, что сбережения россиян начнут поддерживать строительную отрасль. Он подчеркнул, что растущая доля сбережений на вкладах будет способствовать спросу на жилье, особенно при снижении процентных ставок. Несмотря на то, что часть сбережений останется в виде капитала, другая часть будет потрачена.

Ранее исследования показали, что средние расходы россиян в 2024 году составили 39,5 тыс. рублей в месяц, что на 6% больше по сравнению с 2023 годом с учетом инфляции. Росстат также зафиксировал рост реальных располагаемых доходов на 7,3% по итогам 2024 года.

Тем не менее, Матовников подчеркивает, что экономика продолжает расти, хотя ожидается замедление темпов. Парадокс заключается в том, что несмотря на высокие процентные ставки, в стране наблюдается инвестиционный бум, инициированный бизнесом второго эшелона. Инвестиции в реальном выражении возросли на 20%.

Однако замедление экономики неизбежно. Министр экономического развития Максим Решетников отметил, что с конца 2024 года экономика вошла в период замедления темпов роста. Это «управляемое охлаждение» ожидается в ряде отраслей, таких как пищевая промышленность и машиностроение. Правительство прогнозирует рост в 2025 году на уровне 2-2,5%.