Универсал станет частью обновленной линейки, включающей как бензиновые, так и электрические версии.

Компания Audi представила тизер нового A6 Avant, который ожидается на рынке 4 марта. Этот универсал станет продолжением линейки A6, и, несмотря на первоначальные планы переименовать его в A7, производитель решил сохранить привычное название. В тизере отсутствуют подробности, но в сети уже появились утечки, показывающие новинку без камуфляжа.

На видео с YouTube-канала KondorCars можно увидеть версию S-Line, которая выделяется агрессивным дизайном бамперов и большими колесами. Внешний вид нового A6 Avant напоминает Audi A5, но с более высокой решеткой и фарами, схожими с RS6. Также заметна светодиодная полоса, проходящая по всей ширине автомобиля.

Новая модель будет построена на платформе PPC, обновленной версии MLB Evo, и предложит линейку бензиновых и дизельных двигателей с мягкой гибридной технологией. A6 Avant будет конкурировать с BMW 5 серии Touring и Mercedes-Benz E-Class Estate. Более детальная информация станет известна 4 марта.