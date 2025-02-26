Гордон Вагенер, руководитель отдела дизайна Mercedes-Benz, высказал мнение о том, что через десять лет искусственный интеллект может полностью заменить дизайнеров автомобилей. Он отметил, что современные технологии трансформируют автомобильную индустрию, ставя под сомнение традиционные роли специалистов.

На недавнем мероприятии в Майами, посвященном новому жилому комплексу Mercedes-Benz Places, Гордон Вагенер сделал неожиданное заявление о будущем автомобильного дизайна. Он предположил, что в течение следующего десятилетия искусственный интеллект (ИИ) может стать основным инструментом в проектировании автомобилей, что ставит под угрозу существование традиционных дизайнерских профессий.

По словам Вагенера, с каждым годом технологии становятся все более совершенными, и ИИ уже сейчас способен генерировать множество идей для дизайна. Однако он также подчеркнул, что из 100% предложенных решений только 1% можно считать качественным. Это поднимает вопрос о том, насколько хорошо ИИ сможет учитывать индивидуальные предпочтения и эмоциональные аспекты, которые традиционно привносят дизайнеры.

Вагенер отметил, что дизайнеры всегда играли ключевую роль в создании уникального облика автомобилей. С переходом на электрические силовые агрегаты, где различия между моделями уменьшаются, роль дизайна может стать еще более значимой. Тем не менее, он считает, что в скором времени машины смогут выполнять эту работу лучше и быстрее, чем люди. По его мнению, ИИ сможет не только упростить процесс проектирования, но и снизить затраты, что сделает его более доступным для производителей.

Несмотря на оптимистичный взгляд на технологии, Вагенер не исключает, что физические элементы управления, такие как рулевое колесо и переключатели, останутся в автомобилях на ближайшие годы. Он подчеркнул, что создание полностью беспилотных автомобилей требует значительных инвестиций и пока выглядит как «научная фантастика».

В заключение, Вагенер отметил, что будущее автомобилей будет связано с их превращением в «умные дома на колесах», где автономность будет играть важную роль. Однако вопрос о том, смогут ли машины привнести в дизайн ту индивидуальность, которую создают люди, остается открытым. Время покажет, насколько удачно ИИ справится с этой задачей в ближайшие десять лет.