Эксперты отмечают, что рубль продолжает укрепляться на фоне позитивных новостей и ожиданий улучшения отношений с Западом. Однако растущий спрос на иностранную валюту может привести к изменению курсов в ближайшие дни.

На валютном рынке России наблюдается укрепление рубля, что связано с рядом факторов, включая позитивные новости о переговорах между Россией и США. Тем не менее, эксперты предупреждают о возможных корректировках курсов из-за увеличения спроса на иностранную валюту со стороны импортёров.

С 18 по 24 февраля рубль продемонстрировал заметный рост по отношению к основным валютам, таким как доллар, евро и юань. Укрепление составило 4,5% к доллару, 4% к евро и 3,7% к юаню. Причиной этому стали недавние переговоры между Россией и США, прошедшие в Эр-Рияде 18 февраля. Ожидания улучшения политических и экономических отношений между двумя странами, а также надежды на разрешение конфликта в Украине положительно отразились на курсе рубля.

Важно отметить, что валютный рынок проигнорировал новый пакет санкций Евросоюза, объявленный 24 февраля. Эти санкции не оказали значительного влияния на ключевых российских поставщиков сжиженного природного газа, что способствовало росту рубля.

Тем не менее, эксперты подчеркивают, что рублевые активы остаются под влиянием геополитики. Ранее в рубле была "зашита" риск-премия, но на фоне сближения позиций России и США эта премия сокращается. Февральский налоговый период также поддерживает рубль, однако после его завершения может произойти коррекция курсов.

С 27 февраля вступят в силу новые санкции против российского нефтегазового сектора, что может увеличить спрос на иностранную валюту. Некоторые эксперты указывают на слабый платежный баланс России в январе, что вызывает сомнения относительно текущего укрепления рубля.

Прогнозы на следующую неделю варьируются. Некоторые аналитики предсказывают, что курс доллара будет находиться в диапазоне 85-87 рублей, а евро — 89-91 рубль. Другие же считают, что доллар может вернуться выше 90 рублей, если положительные сигналы не сохранятся.

Старший аналитик УК "Первая" Наталья Ващелюк отмечает, что высокая волатильность на валютном рынке сохранится, поскольку геополитика продолжает оказывать значительное влияние на курсы валют.