Швейцарские ученые представили чип, который может защитить данные от атак квантовых компьютеров. Система QS7001 использует квантово-устойчивое шифрование и обещает повысить безопасность интернет-коммуникаций.

На Всемирном экономическом форуме в Давосе швейцарская компания SEALSQ продемонстрировала новую систему QS7001. Этот чип разработан для защиты данных, передаваемых через интернет, от потенциальных угроз со стороны квантовых компьютеров. В условиях, когда традиционные методы шифрования становятся уязвимыми, появление QS7001 может оказаться своевременным шагом к обеспечению безопасности.

Современные технологии шифрования, такие как RSA, полагаются на сложные математические задачи. Однако с развитием квантовых компьютеров, которые могут решать эти задачи за считанные секунды, традиционные методы защиты информации могут оказаться под угрозой. Например, шифрование с использованием 50-битного ключа уже стало жертвой квантовых атак. Когда речь идет о защите личных данных, таких как финансовая информация или медицинские записи, это вызывает серьезные опасения.

Система QS7001 сочетает два протокола шифрования, разработанных Национальным институтом стандартов и технологий (NIST): Dilithium и Kyber. Эти протоколы являются квантово-устойчивыми, что означает, что они способны противостоять атакам, использующим квантовые вычисления. Важно отметить, что, хотя эти протоколы показывают высокую степень защиты, их эффективность будет проверена только в реальных условиях.

Демонстрация системы показала, что время передачи данных значительно сократилось. Если традиционному защищенному микроконтроллеру требовалось до 1500 миллисекунд для передачи данных, то QS7001 справился с этой задачей всего за 100 миллисекунд. Это сокращение времени передачи имеет критическое значение, так как уменьшает окно возможностей для потенциальных атак. Чем быстрее система передает данные, тем меньше времени у злоумышленников на их перехват и расшифровку.

Тем не менее, QS7001 не предотвращает возможность копирования перехваченной информации. Если злоумышленник успеет сохранить данные, он сможет попытаться расшифровать их позже, даже если время передачи было сокращено. Однако система затрудняет изменение или перенаправление сообщений, что также является важным аспектом безопасности.

В дополнение к QS7001 разрабатываются технологии квантовой связи, которые могут обнаруживать перехват сообщений. Если объединить эти технологии с новой системой, это создаст мощный инструмент для защиты данных в условиях постквантового интернета. Как отметил аналитик по кибербезопасности Дэйв Лир, «если расшифровка занимает больше времени, чем ключ действителен, ваше сообщение остается защищенным».

В свете роста угроз со стороны квантовых технологий, разработка таких систем, как QS7001, становится не только актуальной, но и необходимой. Эта система может стать основой для дальнейших исследований в области кибербезопасности и защиты данных в будущем.