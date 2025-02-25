Компания General Atomics Electromagnetic Systems успешно испытала ядерное топливо, которое может использоваться в будущих космических миссиях, включая полеты на Марс. Эти испытания подтвердили долговечность топлива в экстремальных условиях, что приближает нас к практическим ядерным двигателям для дальних космических исследований.

Недавние испытания ядерного топлива, проведенные компанией General Atomics Electromagnetic Systems (GA-EMS) в сотрудничестве с NASA, важны для будущих космических исследований. В ходе тестов топливо продемонстрировало свою способность выдерживать температуры до 4200°F, что является значительным достижением для разработки ядерных тепловых двигателей. Эти двигатели могут обеспечить более высокую скорость и эффективность для миссий на Луну и Марс.

Испытания прошли в Центре космических полетов имени Маршалла в Хантсвилле. Ученые подвергли топливо воздействию горячего водорода и шести термическим циклам, каждый из которых достигал температуры 2600 K. Каждый цикл длился 20 минут при поддержании максимальной температуры, что позволило оценить защитные свойства топливного материала от эрозии и деградации.

Скотт Форни, президент GA-EMS, отметил, что результаты испытаний подтверждают жизнеспособность конструкции топлива для реакторов ядерного теплового движения. Это топливо должно работать в условиях высоких температур и давления, которые характерны для космических путешествий. Подобные технологии могут существенно ускорить время полета к Марсу и другим целям в солнечной системе.

Кроме того, GA-EMS провела дополнительные испытания в своей лаборатории, где топливо показало отличные результаты при температурах до 3000 K. Эти данные указывают на то, что ядерные двигатели могут быть в два-три раза эффективнее традиционных химических ракетных систем.

Д-р Кристина Бэк, вице-президент GA-EMS по ядерным технологиям, подчеркнула, что их компания первой использовала уникальную установку NASA для испытаний компактных топливных элементов. Это достижение создает предпосылки для дальнейших исследований и разработок в области ядерной тепловой тяги.

В ближайшее время NASA и GA-EMS планируют продолжить сотрудничество, чтобы адаптировать технологии под требования будущих миссий. Ожидается, что успешные испытания ядерного топлива станут основой для разработки более быстрых и эффективных космических систем, что приблизит человечество к освоению других планет.