Samsung представила новые твердотельные накопители 9100 PRO Gen5, которые обеспечивают скорость до 14 800 МБ/с и емкость до 8 ТБ. Эти устройства подходят для игр и работы с большими объемами данных.

Samsung анонсировала выход твердотельных накопителей нового поколения 9100 PRO Gen5. Эти накопители обещают не только высокую скорость, но и значительную емкость. Устройство оснащено интерфейсом PCIe 5.0, что позволяет достигать рекордных показателей производительности.

Новые накопители 9100 PRO Gen5 обеспечивают скорость последовательного чтения до 14 800 МБ/с и записи до 13 400 МБ/с. Это на 99% больше, чем у предыдущей модели 990 PRO. Такие показатели позволяют значительно ускорить обработку данных и многозадачность. Например, пользователи, работающие с программами для редактирования видео или графики, заметят улучшение в скорости работы.

Одной из ключевых особенностей является усовершенствованная система управления теплом, которая повышает энергоэффективность на 49%. Это достигается благодаря интегрированным радиаторам, которые предотвращают перегрев даже при высокой нагрузке. Накопители доступны в четырех вариантах емкости: 1 ТБ, 2 ТБ, 4 ТБ и 8 ТБ. Модель на 8 ТБ стала первой в линейке потребительских NVMe SSD от Samsung, что расширяет возможности хранения для требовательных пользователей.

Совместимость новых накопителей также вызывает интерес. Они подходят для установки в различные устройства, включая ноутбуки и игровые консоли. Кроме того, Samsung предлагает программное обеспечение Magician, которое включает инструменты для оптимизации работы накопителей и защиты данных.

Новые модели поступят в продажу с 18 марта 2025 года. Рекомендованные цены составляют $172 за 1 ТБ, $292 за 2 ТБ и $573 за 4 ТБ.