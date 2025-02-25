Сегодня состоялся официальный анонс смартфона realme Neo7 SE, который оснащен процессором Dimensity 8400-MAX и аккумулятором Titan на 7000 мАч. Устройство обещает высокую производительность и длительное время работы без подзарядки.

Сегодня был официально представлен мобильный телефон realme Neo7 SE. Он сочетает в себе мощный процессор, емкий аккумулятор и ряд технологий, которые обещают улучшить пользовательский опыт.

Смартфон realme Neo7 SE работает на процессоре Dimensity 8400-MAX, который обеспечивает увеличение многоядерной производительности на 41% и уменьшение пикового потребления энергии на 44%. Это делает устройство одним из самых производительных в своем классе. В дополнение к этому, телефон поддерживает нативный уровень суперкадра с нулевой задержкой, что позволяет запускать крупномасштабные мобильные игры с частотой до 120 кадров в секунду.

Дизайн телефона также заслуживает внимания. Он доступен в трех цветах: «Blue Mecha Edition», «White Winged God of War» и «Dark Armored Cavalry». Каждый из этих вариантов имеет уникальные текстуры и детали, такие как 3D-резные линии и контрастные кнопки. В частности, «Blue Mecha Edition» выделяется своей слегка выпуклой 3D-текстурой.

Экран устройства предлагает разрешение 1,5K и частоту обновления 120 Гц. Защита глаз обеспечивается несколькими технологиями, включая аппаратный уровень полной яркости и режим сна. С учетом узких рамок, минимальная ширина передней части составляет всего 1,49 мм, что создает эффект безрамочного дисплея.

Аккумулятор Titan на 7000 мАч поддерживает интеллектуальную зарядку мощностью 80 Вт, что позволяет пользователям заряжать устройство во время игры. Производитель утверждает, что телефон может воспроизводить «Honor of Kings» со скоростью 120 кадров в секунду в течение 7,6 часов. При интенсивном использовании время работы превышает 12,5 часов.

Система охлаждения с холодным фронтом, площадь которой составляет 7700 мм², также выделяется среди конкурентов. Это одна из самых больших площадей в отрасли, что способствует стабильной работе устройства под нагрузкой. Кроме того, система Sky Communication System 2.0 обещает надежное соединение даже в условиях слабого сигнала.

Realme Neo7 SE также предлагает продвинутые функции камеры. Основная камера на 50 мегапикселей с оптической стабилизацией и 8-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив поддерживают различные режимы съемки, включая подводную фотосъемку и новые функции водяных знаков.

Телефон защищен от воды и пыли по стандартам IP69+ и IP68, что делает его устойчивым к высоким температурам и брызгам воды.