Двадцать лет назад вышел фильм «Константин», который сначала получил смешанные отзывы. Теперь Киану Ривз анонсировал, что работа над сиквелом сдвинулась с мертвой точки.

Фильм «Константин», вышедший в 2005 году, стал тогда предметом споров среди критиков и поклонников комиксов. Несмотря на критику, он сумел завоевать преданных фанатов, и Киану Ривз, сыгравший главную роль, стал одним из них.

Ривз давно высказывал желание вернуться к роли Джона Константина. В 2022 году Warner Bros. подтвердили, что сиквел находится в разработке. Однако, несмотря на это, информации о проекте было немного. Наконец, Ривз поделился новыми подробностями: команда начала писать сценарий.

Он отметил, что работа над фильмом продолжается уже больше десяти лет, и только недавно удалось собрать полноценную историю. Ривз не стал раскрывать детали сюжета, но подтвердил, что действие сиквела будет происходить в том же мире, что и раньше.

Киану пообещал, что зрителей ждут новые испытания для Константина, добавив с юмором, что его персонажа будут «пытать еще больше». На данный момент дата выхода «Константин 2» остается неизвестной, но интерес к проекту после такого анонса продолжает расти.