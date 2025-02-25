Кооперативная игра 33 Immortals от Thunder Lotus выйдет в раннем доступе 18 марта. Проект будет доступен на Xbox Series X/S и ПК через Epic Games Store и Microsoft Store.

Разработчик Thunder Lotus анонсировал выход 33 Immortals в ранний доступ, который состоится 18 марта. Игра представляет собой кооперативный roguelike-экшен, рассчитанный на 33 игрока одновременно.

33 Immortals предлагает уникальный опыт, вдохновленный «Божественной комедией». Игроки столкнутся с разнообразными врагами и боссами в каждом прохождении, что добавляет элемент неожиданности. Разработчики обещают «сотни» вариантов настройки персонажей, что позволяет адаптировать игру под предпочтения каждого участника.

На ПК проект будет доступен через Epic Games Store и Microsoft Store, а также по подписке Game Pass в день релиза. Несмотря на перенос даты выхода на 2025 год, игра теперь готова к запуску в раннем доступе. Thunder Lotus не уточнила, как долго продлится этот этап, но трейлер уже демонстрирует динамичные сражения и стилизованную визуализацию.



