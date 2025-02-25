Китайская компания Li Auto представила свой первый электрический внедорожник i8, который сочетает в себе элементы дизайна успешной серии L и футуристического стиля.

Li Auto, один из ведущих китайских автопроизводителей, анонсировала свой первый полностью электрический внедорожник i8. Данная модель очень важна для компании, стремящейся утвердиться на рынке электромобилей после неудачной попытки с минивэном Mega в начале 2024 года.

Li Auto i8 сочетает в себе элементы дизайна нескольких успешных моделей. Внешний вид нового кроссовера представляет собой симбиоз стилей, заимствованных из серии L и более современных решений, что делает его визуально привлекательным. На передней части автомобиля можно заметить наклонную линию капота и светодиодную полосу, что создает ассоциации с минивэном Li Mega, хотя i8 отличается более скульптурными формами.

Задняя часть i8 также имеет свои отличия. Она отдалена от Mega и больше напоминает Li L9, с широкими колесными арками и характерной светодиодной полосой задних фонарей. Номерной знак разместили на задней двери, а элементы, такие как спойлер и изогнутая крыша, добавляют кроссоверу динамичности.

Интересно, что Li i8 оснащен черненными стойками и крышей, а также скрытыми дверными ручками и датчиком LiDAR, что подчеркивает его современный подход к дизайну. Большой воздухозаборник на переднем бампере дополнен миллиметровым радаром и камерой кругового обзора, что свидетельствует о высоких технологических амбициях бренда.

Внутри автомобиль также не отстает от современных тенденций. Два 15,3-дюймовых монитора формируют центральный блок, а традиционная панель приборов заменена проекционным дисплеем. Комфорт передних сидений обеспечивается широкой плечевой поддержкой, что делает поездки более удобными.

Длина Li Auto i8 составляет около пяти метров, и он будет оснащен новым силовым модулем SiC, разработанным внутри компании. Этот модуль обещает более тихую и энергоэффективную езду, что важно для современных электромобилей. Кроме того, кроссовер поддерживает зарядку 5C, что позволяет быстро пополнять заряд батареи.

С выходом Li i8 на рынок, компания Li Auto надеется привлечь внимание к своему новому флагману, который станет важной частью их стратегии в сегменте электрических автомобилей. Более подробная информация о характеристиках и ценах появится ближе к началу продаж.