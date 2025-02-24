Исследования, проведенные с использованием суперкомпьютера NASA, показали, что облако Оорта может иметь спиральную структуру. Эта формация, напоминающая диски галактик, изменяет представление о внешних границах нашей Солнечной системы.





Недавние исследования, проведенные учеными из США, изменили представление о структуре облака Оорта. Это обширное образование, окружает нашу Солнечную систему и состоит из ледяных объектов, долгое время считалось сферическим. Однако новые данные, полученные с помощью суперкомпьютера Pleiades, указывают на наличие спиральной структуры внутри облака.

Облако Оорта — это гипотетическая область, содержащая ледяные объекты и остатки формирования Солнечной системы. Оно простирается на расстояния от 2000 до 100 000 астрономических единиц от Солнца. Чтобы представить размеры, одна астрономическая единица соответствует расстоянию от Земли до Солнца, что составляет около 150 миллионов километров. Космическому аппарату, который бы летел со скоростью полтора миллиона километров в день, потребуется более 300 лет, чтобы достичь внутренней границы облака, и 300 000 лет, чтобы покинуть его.

Ученые использовали траектории долгопериодических комет для анализа структуры облака. Модель учитывает гравитационное влияние как внутренних, так и внешних факторов, таких как другие звезды и Млечный Путь. Результаты показали, что внутренняя часть облака действительно имеет спиральную форму, напоминающую диск галактики.

Спиральная структура образуется под воздействием «галактических приливов», которые создают гравитационные силы. Эти силы действуют на ледяные тела облака и формируют его структуру на протяжении миллионов лет. Ученые заметили, что эта спираль может сохраняться в облаке Оорта до настоящего времени.

Несмотря на то что новая информация о спиральной структуре облака Оорта выглядит многообещающе, ученым предстоит еще много работы. Прямое наблюдение за объектами облака или их отраженным светом остается сложной задачей. Тем не менее, новые данные дают возможность для дальнейших исследований и углубленного понимания внешних границ нашей Солнечной системы.