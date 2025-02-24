Samsung анонсировала начало массового производства своего нового тройного смартфона Galaxy G Fold, который будет выпущен в ограниченном количестве. Предполагается, что объем производства составит 200 000 единиц, что нацелено на нишевую аудиторию.

Корейская компания Samsung планирует запустить в производство свой новый тройной смартфон Galaxy G Fold, который должен выйти на рынок в конце этого года. В условиях растущей конкуренции со стороны Huawei, выпустившей Mate XT, Samsung стремится занять свою нишу, предлагая уникальную модель с тройным складыванием.

По информации, полученной от анонимных источников, массовое производство Galaxy G Fold начнется в мае, в то время как представление Galaxy Z Flip 7 и Galaxy Z Fold 7 ожидается в июле. Samsung намерена закупить необходимые компоненты уже в апреле, что позволяет компании синхронизировать запуск всех трех моделей. Это решение может помочь создать единый маркетинговый фронт и привлечь внимание к новинкам.

Galaxy G Fold будет отличаться от своих предшественников отсутствием поддержки S Pen. Это связано с тем, что в устройстве не предусмотрен дигитайзер, который необходим для работы с стилусом. Упрощение конструкции может повлиять на толщину устройства, что является важным аспектом для пользователей, предпочитающих компактные форм-факторы.

Согласно слухам, Galaxy G Fold будет представлен в ограниченном количестве — всего 200 000 единиц. Это подчеркивает ориентированность на узкий круг потребителей, готовых инвестировать в инновационные технологии. Ожидаемая цена может быть сопоставима с Mate XT, который стоит около €3499 или $3660.

Несмотря на это, Galaxy G Fold обещает иметь значительные преимущества. Новинка, скорее всего, будет оснащено процессором Snapdragon 8 Elite, что обеспечит высокую производительность по сравнению с Kirin 9010, используемым в Mate XT.

Дисплей Galaxy G Fold в разложенном состоянии составит 9,96 дюйма, а также получит установлен 6,49-дюймовый внешний экран..