Беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB2T-AI, оснащенный турбодвигателем и передовыми системами ИИ, успешно прошел испытания.

Стало известно, что беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB2T-AI, разработанный турецкой компанией Baykar, поднялся в небо.

Bayraktar TB2T-AI способен подниматься на высоту свыше 9150 метров менее чем за полчаса. Во время тестов он установил новый рекорд, достигнув высоты 9 240 метров. Высота позволяет дрону оставаться вне досягаемости многих наземных систем ПВО, что дает ему стратегическое преимущество на поле боя.

С максимальной скоростью 300 км/ч и увеличенной грузоподъемностью, этот БПЛА может выполнять более сложные задачи. Увеличенный максимальный взлетный вес позволяет ему не только перевозить больше оборудования, но и оставаться в воздухе дольше. Это критически важно для военных операций, где время и ресурсы играют решающую роль.

Одной из ключевых особенностей Bayraktar TB2T-AI является его автономная навигация. Он использует три интегрированных компьютера ИИ для выполнения различных задач, включая визуальную навигацию и распознавание местности. Это позволяет беспилотнику эффективно планировать свои маршруты, адаптируясь к изменяющимся условиям на поле боя.

Кроме того, TB2T-AI может выполнять полностью автономные взлеты и посадки, что значительно упрощает его эксплуатацию. Системы ИИ анализируют цели, определяют их местоположение и принимают решения о дальнейших действиях.