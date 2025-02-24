Министерство промышленности и информационных технологий Китая опубликовало отчет, опровергающий мифы о вреде 5G для здоровья.

С увеличением числа пользователей 5G в Китае, достигшего 1 миллиарда к концу 2024 года, возникли опасения по поводу возможного вреда от излучения базовых станций. В последние недели в общественности появились слухи о том, что 5G излучает больше, чем предыдущие поколения связи, и это может негативно сказаться на здоровье человека.

На фоне растущих опасений, профессор Пекинского университета почты и телекоммуникаций Пэн Муген выступил с разъяснениями. Он подчеркнул, что излучение базовых станций 5G очень низкое и относится к электромагнитному излучению. Чем дальше находится источник сигнала, тем слабее его воздействие на организм. По его словам, увеличение скорости передачи данных не связано с ростом мощности излучения. Это можно сравнить с расширением дороги: больше полос — меньше пробок, но не больше автомобилей.

Пэн также отметил, что радиоволны 5G делятся на два типа: сантиметровые и миллиметровые. Первый тип не сильно отличается от используемых в 4G, а второй пока не применяется в Китае. Важно понимать, что частота радиоволн 5G ниже, чем у видимого света, что делает их менее опасными для здоровья.

Кроме того, профессор указал на то, что основной источник излучения для человека — это мобильные телефоны, особенно при слабом сигнале. В такие моменты устройства работают на полную мощность, что приводит к большему уровню излучения. Поэтому, по его мнению, внимание следует уделять именно мобильным телефонам, а не базовым станциям.

Министерство промышленности и информационных технологий официально подтвердило выводы профессора, представив отчет, который опровергает слухи о вреде 5G.