Kia анонсировала, что каждая версия нового кроссовера EV4 будет оснащена имитацией механической коробки передач. Спортивная модель GT получит уникальный поддельный ограничитель оборотов для повышения вовлеченности водителя.

Kia готовит к запуску новый кроссовер EV4, который должен привлечь внимание потребителей на рынке доступных электромобилей. Важной особенностью всех моделей станет имитация механической коробки передач, что позволит водителям ощутить знакомое ощущение от управления автомобилем.

Новая инициатива Kia направлена на привлечение автолюбителей к электромобилям. Каждая версия EV4 будет оснащена системой имитации переключения передач, аналогичной той, что используется в Hyundai Ioniq 5 N. Эта технология позволяет водителям «переключаться» на виртуальные передачи с помощью подрулевых лепестков. Программное обеспечение автомобиля будет регулировать подачу мощности, создавая ощущение работы двигателя внутреннего сгорания.

Ранее эта функция использовалась только в высокопроизводительных моделях, но теперь Kia решила внедрить ее во всю линейку EV4. Это решение может помочь водителям, привыкшим к традиционным автомобилям, быстрее адаптироваться к электромобилям.

Специальная версия GT получит дополнительный поддельный ограничитель оборотов, который имитирует ощущения от достижения максимальных оборотов двигателя. Водителям придется переключать «передачи» в нужный момент для поддержания оптимального ускорения. На Ioniq 5 N эта система сопровождается синтетическими звуками двигателя и имитацией провалов крутящего момента, создавая полное погружение в процесс.

На прошлой неделе Kia представила первые изображения EV4 в кузовах седан и хэтчбек. Серийная версия, ожидаемая в конце года, практически идентична концепту. Однако информация о дизайне интерьера и технических характеристиках пока отсутствует. Шпионские снимки показывают, что приборная панель также напоминает концепт.

К полному дебюту EV4, который состоится на мероприятии Kia EV Day 2025 в Испании 27 февраля, компания готовит много интересного. На этом событии также представят серийную версию фургона PV5 и концепт EV2. Kia продолжает демонстрировать, что электромобили могут быть не только экологически чистыми, но и интересными в управлении.