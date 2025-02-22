Астрономы обнаружили, что высокий уровень диоксида серы в атмосфере планеты может указывать на ее непригодность для жизни. Это открытие поможет сузить круг поиска внеземной жизни.

Недавние исследования астрономов, опубликованные в блоге технологического медиа Space, выявили интересную связь между атмосферным составом планет и возможностью существования жизни на них. Оказалось, что наличие диоксида серы в значительных количествах может сигнализировать о том, что планета не подходит для обитания.

Это открытие не является прямым доказательством жизни, а представляет собой метод исключения, позволяющий астрономам отсеивать неблагоприятные кандидаты. В результате такой стратегии исследователи смогут сосредоточить свои усилия на более перспективных объектах, особенно на планетах, вращающихся вокруг красных карликов. Поиск биосигнатур, то есть газов, производимых живыми организмами, остается ключевым направлением в астрономии. Однако эти сигналы обычно слабы и трудны для обнаружения.

Традиционная концепция «зоны обитания» также имеет свои ограничения. Например, атмосферные спектры Земли и Венеры схожи, что затрудняет их различение на больших расстояниях. На теплых планетах, подобных Земле, диоксид серы быстро вымывается в океаны, в то время как на Венере его уровень остается высоким из-за реакции с ультрафиолетовым светом. Таким образом, обнаружив диоксид серы, астрономы могут исключить планеты с горячей, сухой атмосферой, что позволяет сосредоточить ресурсы на более вероятных кандидатах для поиска жизни.