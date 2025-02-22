Компания Potensic представила новый дрон Atom 2, который весит всего 249 г и предлагает впечатляющую съемку в формате 8K. Этот дрон станет отличной альтернативой моделям DJI для тех, кто ищет легкость и качество.

Potensic анонсировала дрон Atom 2, который сочетает легкость и высокое качество съемки. Это устройство идеально подходит для пользователей, желающих снимать профессиональные видео и фото, не беспокоясь о строгих ограничениях по весу.

Atom 2 весит всего 249 г, что делает его соответствующим законодательным нормам в странах с ограничениями по весу дронов. Он оснащен камерой, способной записывать видео в формате 8K и делать 48-мегапиксельные фотографии. Это позволяет пользователям получать четкие и детализированные изображения, которые могут конкурировать с предложениями DJI. Объектив с диафрагмой f/1.8 и CMOS-датчик Sony обеспечивают отличное качество съемки даже в условиях низкой освещенности.

Складная конструкция Atom 2 имеет размеры 3,5 x 5,6 x 2,3 дюйма, что делает его удобным для транспортировки. Дрон способен подниматься на высоту до 120 метров и развивать скорость до 16 метров в секунду, а время полета достигает 32 минут при спокойных условиях. Благодаря технологии PixSync 4.0 дрон может передавать видео на расстояние до 10 км.

Atom 2 уже доступен для предварительного заказа по цене $329, а поставки начнутся через месяц.