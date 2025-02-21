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Audi и Mercedes-Benz планируют расширить производство в США чтобы избежать таможенных пошлин
Это решение связано с изменениями в торговой политике и финансовыми трудностями, с которыми сталкиваются европейские автопроизводители.

Немецкие автопроизводители Audi и Mercedes-Benz приняли решение о расширении своего производства в США. Это шаг стал ответом на финансовые трудности, возникшие из-за введения пошлин на сталь и алюминий, а также возможно дополнительных тарифов на импорт автомобилей. Такие меры со стороны американской администрации создали неопределенность для европейских компаний, и они вынуждены адаптироваться к новым условиям.

В прошлом году они экспортировали около 800 000 автомобилей, что в 4 раза превышает количество машин, отправленных из США в Европу. Однако, введение 10%-ной пошлины на импорт автомобилей из ЕС создало дополнительное давление на компании, которые и так испытывают трудности.

Генеральный директор Audi подтвердил, что компания планирует производить свои ключевые модели в США. Это позволит не только снизить риски, связанные с тарифами, но и удовлетворить растущий спрос на американском рынке. В настоящее время Audi не имеет производственной базы в США, и объявление о конкретном месте для нового завода ожидается в этом году.

С другой стороны, Mercedes-Benz уже расширяет свое присутствие в США. Финансовый директор компании заявил о планах увеличить объемы на заводе в Таскалусе, штат Алабама. Это решение поможет бренду смягчить последствия торговых споров и сохранить конкурентоспособность на рынке.

В то время как Audi и Mercedes-Benz принимают меры, BMW демонстрирует большую гибкость. У компании уже есть крупное производственное предприятие в Южной Каролине, и она не видит необходимости в переговорах с правительством США о тарифных льготах.

#сша #audi #mercedes-benz #пошлины #автопроизводители
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