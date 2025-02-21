Недавние исследования предлагают новые подходы для отклонения астероидов. Ученые анализируют данные миссии NASA DART и их влияние на планетарную защиту.

Существующая угроза астероидов, направляющихся к Земле, требует тщательного изучения и разработки эффективных методов защиты. Два новых исследования, проведенные международной группой ученых, анализируют результаты миссии NASA DART и предлагают новые стратегии для отклонения небесных тел.

Первое исследование, проведенное Миланским политехническим университетом и Технологическим институтом Джорджии, сосредоточено на анализе данных, полученных в результате столкновения с астероидом Диморфос. Ученые использовали изображения, полученные с помощью телескопа «Хаббл», для оценки выбросов частиц, образовавшихся после удара. Профессор Фабио Феррари и его команда смогли оценить массу, скорость и размеры этих выброшенных частиц, что дало возможность понять, как они взаимодействуют с солнечным излучением и астероидной системой.

Второе исследование под руководством профессора Масатоши Хирабаяши акцентирует внимание на форме астероида и ее влиянии на результаты удара. Ученые обнаружили, что округлая форма Диморфоса снижает эффективность отклонения на 56% по сравнению с плоской поверхностью. Этот факт ставит под сомнение предположение о том, что мощный удар всегда приводит к сильному отклонению астероида. В результате, ученые высказали предположение, что использование нескольких мелких объектов, которые ударят по астероиду, может оказаться более эффективным и экономичным подходом.

Профессор Хирабаяши также отметил, что при сильном ударе увеличивается количество выбросов, но их направление может изменяться из-за наклона поверхности. Это открытие подчеркивает важность понимания механики столкновений для разработки более эффективных мер по защите планеты. Фабио Феррари также отметил, что исследование выброшенных частиц поможет прояснить их роль в процессе отклонения астероидов и определить необходимые меры для смягчения потенциальных угроз.