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Saber Interactive разрабатывает новую игру, основанную на одной из известных франшиз Hasbro
Генеральный директор Hasbro Крис Кокс подтвердил это партнерство, подчеркивая его важность для обеих компаний.

Saber Interactive, студия, известная своими успешными играми, объявила о начале работы над новым проектом, основанным на франшизе Hasbro. Крис Кокс, генеральный директор Hasbro, поделился этой новостью, отметив, что сотрудничество с Saber Interactive открывает новые возможности для обеих сторон.

Проект будет представлять собой AAA-игру, которая объединит элементы однопользовательского и многопользовательского геймплея, аналогично тому, как это было реализовано в Warhammer 40,000: Space Marine 2. У Hasbro есть несколько крупных франшиз, которые могут быть адаптированы для видеоигр, среди которых Transformers, GI Joe и Dungeons and Dragons.

На данный момент нет точной информации о том, какая именно франшиза станет основой для нового проекта. Transformers выглядит наиболее вероятным кандидатом, учитывая опыт Saber Interactive в создании шутеров. Однако у Hasbro уже есть другие проекты, такие как игра по GI Joe, находящаяся в разработке у Atomic Arcade, и несколько игр по Dungeons and Dragons, которые разрабатывают разные студии.

Фанаты Transformers не так давно столкнулись с отменой игры Transformers: Reactivate, что создает определенную напряженность вокруг нового проекта. Тем не менее, Saber Interactive имеет хороший опыт в разработке игр, и многие надеются на успешный результат. Подробности о новой игре должны появиться позже, и пока остается только ждать новостей от разработчиков.

#видеоигры #saber interactive #warhammer #hasbro #transformers
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