Генеральный директор Hasbro Крис Кокс подтвердил это партнерство, подчеркивая его важность для обеих компаний.

Saber Interactive, студия, известная своими успешными играми, объявила о начале работы над новым проектом, основанным на франшизе Hasbro. Крис Кокс, генеральный директор Hasbro, поделился этой новостью, отметив, что сотрудничество с Saber Interactive открывает новые возможности для обеих сторон.

Проект будет представлять собой AAA-игру, которая объединит элементы однопользовательского и многопользовательского геймплея, аналогично тому, как это было реализовано в Warhammer 40,000: Space Marine 2. У Hasbro есть несколько крупных франшиз, которые могут быть адаптированы для видеоигр, среди которых Transformers, GI Joe и Dungeons and Dragons.

На данный момент нет точной информации о том, какая именно франшиза станет основой для нового проекта. Transformers выглядит наиболее вероятным кандидатом, учитывая опыт Saber Interactive в создании шутеров. Однако у Hasbro уже есть другие проекты, такие как игра по GI Joe, находящаяся в разработке у Atomic Arcade, и несколько игр по Dungeons and Dragons, которые разрабатывают разные студии.

Фанаты Transformers не так давно столкнулись с отменой игры Transformers: Reactivate, что создает определенную напряженность вокруг нового проекта. Тем не менее, Saber Interactive имеет хороший опыт в разработке игр, и многие надеются на успешный результат. Подробности о новой игре должны появиться позже, и пока остается только ждать новостей от разработчиков.