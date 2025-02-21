Mercedes-Benz Vans анонсировала новую платформу VAN.CA, которая будет использоваться для автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Этот шаг стал ответом на низкий интерес потребителей к электромобилям.

Mercedes-Benz Vans пересматривает свои планы по электрификации, представляя новую платформу VAN.CA для автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Этот переход обусловлен необходимостью удовлетворения потребностей клиентов и адаптации к текущему рынку.

Ранее Mercedes-Benz намеревалась полностью перейти на электрические модели, используя платформу VAN.EA. Однако, учитывая недостаточный интерес к электромобилям, компания решила предложить новые модели с традиционными двигателями. Платформа VAN.CA, созданная для автомобилей с ДВС, будет использовать около 70% компонентов от VAN.EA, что позволит оптимизировать производство.

В 2022 году Mercedes-Benz USA продала более 49 тысяч фургонов, но только 828 из них были электрическими eSprinter. Это подчеркивает, что потребители пока не готовы массово переходить на электромобили. Новый подход компании позволяет создать более разнообразный продуктовый портфель, включая как модели с ДВС, так и электрические варианты.

Пока неясно, сколько средств потребуется на разработку новой платформы, но очевидно, что Mercedes не планировала такие затраты. Тем не менее, с учетом текущих рыночных условий, этот шаг выглядит оправданным.