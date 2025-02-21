Ожидается, что подробности появятся 4 марта 2025 года.

Недавнее обновление для Call of Duty: Black Ops 6 привлекло внимание игроков благодаря неожиданному намеку на возвращение знаменитой серии Tony Hawk's Pro Skater. На переработанной карте Grind, посвященной скейтбордингу, пользователи заметили логотип игры и дату, которая обещает больше информации.

Карта Grind, знакомая многим поклонникам серии, содержит элементы, которые указывают на возможный анонс новой игры. Логотип Tony Hawk's Pro Skater и дата 4 марта 2025 года стали предметом обсуждений среди фанатов. В 2020 году были переизданы первые две игры, однако планы по выпуску сиквела приостановили после слияния Vicarious Visions с Blizzard.

Дополнительно, официальный аккаунт Тони Хоука в Twitter опубликовал загадочный пост с эмодзи «?», что усилило интерес пользователей. Это создает предпосылки для анонса, который может привлечь как старых, так и новых поклонников.