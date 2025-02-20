Audi представила характеристики нового седана A5L, который готовится к запуску в Китае в 2025 году. Модель станет преемником A4L и предложит современные технологии и стильный дизайн.

Audi представила новый удлиненный седан A5L, который будет производиться в Китае совместным предприятием с SAIC. Эта модель, дебютировавшая на автосалоне в Гуанчжоу в ноябре 2024 года, заменит A4L и выйдет на рынок в середине 2025 года.

Audi A5L имеет длину 4903 мм, ширину 1883 мм и высоту 1427 мм, а его колесная база составляет 2922 мм. Это делает его на 74 мм длиннее, на 23 мм шире и на 17 мм ниже, чем глобальный A5. Интересно, что колесная база A5L всего на 2 мм короче, чем у Audi A6 C8, что подчеркивает его статус как просторного седана.





Дизайн A5L отличается плавными линиями и элегантным силуэтом. Передняя часть автомобиля включает в себя большую решетку радиатора и острые светодиодные фары, создающие характерный облик Audi. Сзади расположены светодиодные фонари и спойлер в стиле "утиный хвост". В отличие от A5 для других рынков, A5L имеет традиционную крышку багажника.

Под капотом A5L установлен 2-литровый турбированный четырехцилиндровый двигатель EA888 пятого поколения, который развивает мощность до 150 кВт (201 л. с.). Двигатель включает 48-вольтовый стартер-генератор, что позволяет улучшить экономичность и производительность. На данный момент отсутствует информация о трансмиссии, но известно, что базовая версия будет переднеприводной с максимальной скоростью 240 км/ч. Полноприводная версия может развивать скорость до 238 км/ч.

Audi A5L будет доступен с различными вариантами дизайна бамперов и колес размером 18, 19 и 20 дюймов. Снаряженная масса переднеприводной версии составляет 1810 кг, а полноприводной — 1875 кг. С углами въезда и съезда 13 и 14 градусов соответственно, A5L обещает хорошие внедорожные качества для своего класса.